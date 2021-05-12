ВИДЕО | 97% случаев COVID-19 в Эстонии — британский штамм, уровень заражения выше всего в Ида-Вирумаа

Мари-Анне Хярма сообщила, что сейчас ситуация с COVID-19 в Эстонии находится на границе красного и оранжевого уровня опасности. Уровень заражения понижается — на прошлой неделе он был на 5% ниже, чем неделей ранее.

Однако что касается показателя заражения R, все не так хорошо. В Харьюмаа он еще остается на уровне 0,9, но в остальной Эстонии уже приближается к единице. В Пярнумаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа и Пылвамаа заражение уже начинает расти.

Ида-Вирумаа по-прежнему остается уездом с самым высоким уровнем заражения коронавирусом.

Коронавирус в Эстонию в основном завозят из Швеции, Финляндии, Египта и России. При этом половину зараженных выявляют на границе, а половину уже позже.

На прошлой неделе были выявлены два случая заражения индийским штаммом коронавируса, оба из них были завезены. Согласно имеющимся данным, способность mRNA вакцин к нейтрализации индийского штамма ниже, чем обычного коронавируса, но не настолько низкая, как в случае с южноафриканским штаммом.

На прошлой неделе также было выявлено 5 случаев заражения южноафриканским штаммом, они не были завезены. Всего в Эстонии выявлено 64 случая заражения южноафриканским штаммом.

Хярма обрадовала, что в больницах постепенно восстанавливается плановое лечение. Число вызовов скорой помощи тоже снижается, поэтому дополнительные бригады закончат работу на этой неделе.

А вот британским штаммом коронавируса уже больны 97% всех инфицированных в Эстонии.

Лийна Керсна отметила, что Эстония опережает половину Европы по доступности контактного обучения в школах. С 17 мая в школы могут вернуться все учащиеся, но учебный процесс должен проходить с соблюдением мер предосторожности.

Как можно чаще нужно проводить учебу на улице, добавила Керсна. На переменах дети не должны одновременно находиться все вместе в одном помещении, а классы должны держаться по-отдельности.