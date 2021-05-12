Оудекки Лооне: к сожалению, у нас не принято говорить, что 9 мая — день победы над фашизмом, не принято чтить память погибших(42)
Военным-срочникам было рекомендовано возвращаться 9 мая в воинскую часть у Военного кладбища в гражданской одежде. "Тем самым мы избежали возникновения ситуации, когда передвижение в данном районе военных в форме было бы вырвано из контекста и злонамеренно трактовалось бы иным образом, нежели как их возвращение из увольнения", — сказал представитель Сил обороны.
Это решение подверглось критике со стороны многих эстонских политических деятелей. Оудекки Лооне, напротив, поддерживает данное решение. Она написала в Facebook следующее:
"Мне непонятна истерия, возникшая вокруг приказа командира батальона штаба и связи подполковника Прийта Аверкина служащим по возможности воздерживаться 9 мая от ношения формы в окрестностях городка Фильтри. Аверкин совершенно прав, он руководствовался здравым смыслом и уважением к людям, пришедшим возложить цветы к Бронзовому солдату.
Сегодня те, кому дорога память о близких, прошедших Вторую мировую, могут спокойно отметить этот праздник, вспомнить тех, кто добыл победу столь дорогой ценой.
К сожалению, у нас не принято говорить об этом публично, не принято говорить о том, что этот день — день победы над фашизмом, не принято чтить память погибших. Ни парламент, ни правительство, ни столичная мэрия не говорят об этом дне как о Дне победы. Да, его отмечают лично отдельные парламентарии, мэр Таллинна, возлагая цветы к ”Бронзовому солдату”, многие поддерживают организации ветеранов. Однако это никак не заменяет необходимости присутствия на уровне властей. К такому пониманию необходимо прийти со временем, в процессе обсуждений. И я почему-то верю, что мы придем. Надеюсь, в какой-то момент и Эстония как государство и эстонцы как народ признают, нужно отдавать дань уважения погибшим, что события той страшной войны нельзя забывать, что подобное никогда не должно повториться. Сегодня, к сожалению, празднование 9 мая — это исключительно гражданская инициатива.
Властям всех демократических стран известно, что появление людей в военной форме на любых общественных мероприятиях, независимо от формата и содержания мероприятия, действует пугающе. Именно поэтому во всех демократических государствах избегают присутствия военных в форме в местах массового скопления людей. Только для того, чтобы не вызывать лишнего беспокойства.
Я рада, что наши Силы обороны в данном случае руководствовались здравым смыслом. Внушает оптимизм, что они исходили именно из тех принципов, из которых должны были: задача сил обороны — защищать людей, независимо от их мировоззрения или национальности".