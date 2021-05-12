В пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Сообщение о пожаре поступило в центр тревоги в 21:10. По словам звонившего, в квартире мог находиться человек. На место выехали спасательные команды из Раквере, Тапа, Кунда, Кехра и Локса, а также спасатели-добровольцы. Также прибыла полиция и скорая помощь.

На месте выяснилось, что квартира на первом этаже двухэтажного деревянного многоквартирного дома горит открытым пламенем. Спасатели в защитной экипировке проникли в горящий дом и приступили к поиску пострадавших и тушению пожара.

В квартире на первом этаже они обнаружили тело мужчины. Пожар был локализован к 22:36.

Точные обстоятельства пожара и его причины установит следствие.

В этом году огонь унес жизни 18 человек.