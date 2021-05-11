Эстонский союз тренеров обвинил заслуженного педагога в том, что тот десятки лет развращал детей(22)
В своем пресс-релизе Союз тренеров Эстонии однозначно осуждает любое недостойное отношение к детям в любой сфере образования. В заявлении союза осуждается и десятилетиями длившееся недостойное обращение с детьми со стороны волейбольного тренера Раймонда Пунди в Эстонской спортивной гимназии.
Союз считает, что ответственность за то, что этому педагогу позволялось вести свою недостойную деятельность, несут все связанные до 2004 года (когда этот человек был удостоин ордена Белой звезды Эстонской Республики) с руководством спорта люди и организации.
"Этот тренер умер, но непосредственные жертвы его сорокалетней деятельности сегодня живы. Живы и несколько тысяч обучавшихся в этой школе учеников, которые во время учебы всё это наблюдали, и особенно дети из его лагерных групп, которые невольно оказались в центре этих событий. Ни один ребенок не должне учиться в школе в такой атмосфере", — говорится в заявлении союза и отмечается, что "на протяжении десятков лет вплоть до сегодняшнего дня все высокопоставленные спортивные руководители транслировали месседж, что так оно и должно было быть".
Союз тренеров указывает: Эстонский олимпийский комитет недавно призвал спортивную общественность замечать и бороться с недостойным отношением к детям, однако без дачи оценки деятельности Раймонда Пунди такие заявления пусты.
Пунди работал в 1967-1996 годах в Эстонской спортивной гимназии учителем математики и физики, а также тренером по волейболу.