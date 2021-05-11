Танель Кийк: вспышка коронавируса летом маловероятна

"В ситуации, когда в конце недели у нас 400 000 вакцинированных и 100 000 переболевших, особенно пожилых и членов группы риска, в том случае, если темпы вакцинации ускорятся, а уровень заболеваемости останется на том же уровне, что и в ноябре, нет причин полагать, что летом вероятна серьезная вспышка коронавируса", — сказал министр в передаче "Ringvaade".

Однако, по словам Кийка, все может измениться. "Появляются новые штаммы вируса, против которых вакцина бессильна, выяснилось, что коронавирусу для распространения подходит и солнечный свет, а население Эстонии постепенно теряет всякую ответственность", — добавил министр и признал, что уровень заражения может несколько увеличиться в результате ослабления ограничений.

Кийк верит, что уже в летние месяцы можно будет более свободно путешествовать по соседним с Эстонией странам.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.