11.05.2021, 18:50
ФОТО | В Саку попала под поезд и погибла женщина(13)
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Сообщение о несчастье поступило в Центр тревоги в 18.20. Движение поездов в обоих направлениях временно остановлено.
Полиция сообщила Delfi, что на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Представитель пассажирской железнодорожной компании Elron Марийс Адамберг уточнила, что несчастье случилось с поездом Рапла-Таллинн. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по телефону +372 616 0245 или на страничке предприятия.
Движение поездов должно возобновиться сразу, как только полиция завершит свою работу.