ФОТО | В Саку попала под поезд и погибла женщина

Сообщение о несчастье поступило в Центр тревоги в 18.20. Движение поездов в обоих направлениях временно остановлено.

Полиция сообщила Delfi, что на месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Представитель пассажирской железнодорожной компании Elron Марийс Адамберг уточнила, что несчастье случилось с поездом Рапла-Таллинн. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по телефону +372 616 0245 или на страничке предприятия.

Движение поездов должно возобновиться сразу, как только полиция завершит свою работу.