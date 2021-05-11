ВИДЕО | Депутат EKRE в Рийгикогу: у нас в зале много мужчин среднего возраста, которые хотели бы сексуальных отношений с 12-, 13- и 14-летними

"У нас здесь в зале много уважаемых коллег, мужчин среднего возраста, которые хотели бы вступить в брак, значит и сексуальных отношений с 12-, 13- и 14-летними. Как это сочетается с вашим проектом?" — спросил Пеэтер Эрнитс в рамках обсуждения законопроекта о повышении в Эстонии возраста сексуального согласия с 14 до 16 лет. "Уважаемый джентльмен может быть и хочет, но 12-летняя может еще и не понимает, что есть хорошо?"

Представлявшая законопроект о внесении соответствующей поправки член фракции Социал-демократической партии Хельо Пикхоф ответила, что она таковых мужчин среди находящихся в зале не знает и надеется, что взрослые люди чувствуют свою ответственность при вступлении в сексуальные связи.

Задавая свой вопрос, Эрнитс имел в виду ситуацию, имевшую недавно место при прежней правящей коалиции, когда для препятствования продвижению законопроекта о референдуме по браку оппозиция представила тысячи поправок. В их числе было и предложение вынести на референдум вопрос о браке несовершеннолетних, а также вопрос о том, можно ли разрешить вступать в брак с 13, 14 или 15 лет.