В Иру начато строительство центра сестринской помощи

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк отметила, что на протяжении лет Ируский попечительский дом постоянно расширялся, и построенные в разное время части дома объединены в единый комплекс.

”Здания попечительского дома современно отремонтированы и обслуживают почти 300 подопечных, — сказала Эха Вырк. — Однако население Эстонии и Таллинна стареет и спрос на услугу сестринского ухода растет, а вместе с этим и потребность в расширении попечительского дома. С появлением стационарного подразделения сестринской помощи у попечительского дома появится еще 95 койко-мест, что является существенным дополнением для обслуживания нуждающихся”.

”Таллинн развивает услуги на дому, чтобы обеспечить нуждающимся в помощи людям возможность проживать в своем доме так долго, как это возможно, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Если даже с помощью работников по уходу человек не в состоянии самостоятельно справляться в родных стенах, то встает вопрос о месте в доме по уходу. Ируский попечительский дом предлагает пожилым как общий уход, так и сестринскую услугу, а также первую медицинскую помощь. С появлением нового подразделения сестринского ухода попечительский дом увеличит количество мест для оказания услуг, также будут улучшены условия труда персонала”.

По словам директора Ируского попечительского дома Яаники Луус, в новом корпусе взрослым таллиннцам будут предлагать интегрированную услугу социальной помощи и здравоохранения на высоком уровне в случае острой или очень высокой потребности в уходе.