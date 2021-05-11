Казанская журналистка — в интервью RusDelfi: охранник и уборщица включили тревогу — это спасло многих детей

- Мы, как СМИ, во многом опираемся на официальную информацию, которую нам дают. Подробностей пока не особенно много - это обычная школа в спальном районе. Стрелок выпустился из нее 4 года назад, а недавно его отчислили из колледжа - он с февраля не ходил на занятия. Появляется разрозненная информация о том, что примерно тогда он перестал общаться с кем бы то ни было. Характеристики о нем с места учебы нормальные - тихий, скромный, ничем особым не выделялся.

В Казани истерика, в классных чатах мамы нагнетают, у приятельницы в чате уже объявилась дама, которая собирается переводить ребенка на домашнее обучение (не из этой школы, из другой). Завтра дети по республике в школу не выходят по указу президента Минниханова. Будут организованы проверки, проверят всех владельцев оружия в республике.

Стрелок был один, сдался сам. В школе провел 8 минут. Шестеро детей в реанимации, кто-то в крайне тяжёлом состоянии. так что, возможно, жертв будет больше. Погибла 26-летняя учительница английского, двое из погибших разбились, когда прыгали из окна. Охранник и уборщица, которые пытались остановить его на входе, ранены тоже - сначала была информация о том, что он их убил, теперь вроде как они в больнице (но Минздрав пока это не подтверждает)

Из-за вовремя включенной тревоги по школе, многие классы успели закрыть свои двери, чтобы стрелок не мог к ним пробраться. Незакрытым остался один класс, в который вошел Галявиев и расстрелял детей и учителя, еще в одном незакрытом классе была учительница, ее Галявиев ранил.

Меня удивляют дискуссии в фэйсбуке о властях. Одна дама даже повесила пост, в котором принимает ставки о том, сколько дней после этого продержится татарстанское руководство. Погибли дети, совершено нападение на школу - а они на костях пляшут