Полиция нашла ушедшего из дома попечения Локса 50-летнего Дмитрия(1)
Дмитрий вышел вчера погулять и не вернулся в дом попечения. У мужчины не было с собой мобильного телефона. Из-за состояния своего здоровья мужчина может не понимать, в каком месте он находится, и не помнить, куда направляется, поэтому без посторонней помощи он может попасть в беду.
Полицейские основательно проверили местность около Локса, однако это не принесло результатов. Сегодня патрули продолжали поиски Дмитрия в районе Палдиски.
Позднее пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что Дмитрий найден. Мужчину нашел помощник полицейского Ида-Харьюского отделения полиции, который пошел помогать в поисках в качестве добровольца. Мужчину нашли неподалеку от шоссе Пудисоо. С Дмитрием все в порядке, и его доставили обратно в дом попечения.