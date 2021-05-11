"Это удар по чувству собственного достоинства". Сеэдера возмутил указ военным возвращаться 9 мая в воинскую часть в гражданской одежде

Эстонская Республика, независимая европейская страна и государство-член НАТО решает, что ношение военной формы может создать неверное впечатление у общества? Когда руководство Сил обороны дает сигнал, что нельзя носить форму, то это удар по чувству собственного достоинства и уверенности Сил обороны, а также неправильный посыл для широкой общественности", — считает Сеэдер.

"Формы Сил обороны Эстонии не нужно бояться и стыдиться. Наоборот, Силы обороны являются одной из крупнейших опор нашей независимости, и к ношению формы нужно относиться с почтением и уважением. Служащий Сил обороны Эстонии в форме является частью государственного идентитета и безопасности, как и полицейский в форме", — утверждает политик.

Сейдер вопрошает, какой посыл несет указ руководства Сил обороны для молодежи, будущих служащих и формирования их желания защищать страну, и что чувствует те люди, которые во время оккупации боролись за сохранение Эстонской республики на родной земле и за границей?

"В нашей истории 9 мая — сложный день, когда на территории Эстонской Республики тысячи людей отмечают по сути день оккупации Эстонии. одно лишь это явление само по себе крайне неуместное и печальное", — считает председатель Isamaa.

Сеэдера также возмущает, что одновременно с указом не носить 9 мая военную форму Сил обороны многие эстоноземельцы разгуливают с георгиевскими ленточками. Поэтому он считает решение руководства Сил обороны недостойным и необоснованным.

"Наша задача как Эстонского государства донести до русскоязычного населения, что в случае со Второй мировой войной для нас была не великая победа, а трагическое поражение, которое мы смогли превратить в независимость лишь в 1991 году. Одним из признаков этой независимости являются Силы обороны Эстонии", — подчеркивает политик.