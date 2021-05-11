Департамент здоровья: за сутки прибавилось 359 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 138 человек. Из новых случаев заболевания в Харьюмаа 107 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 74, в Тартумаа — 39, в Пярнумаа — 31, в Валгамаа и Вильяндимаа — по 14 новых случаев заражения. В Ляэне-Вирумаа прибавилось восемь, в Пылвамаа — шесть, в Йыгевамаа, Рапламаа и Вырумаа — по пять, в Ляэнемаа — четыре и в Ярвамаа — один новый положительный результат теста. На Хийумаа и Сааремаа новых случаев заражения не прибавилось. У 15 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 346,2 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 7,6%.

По состоянию на утро 11 мая в больницах находится 272 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 41 пациент, из которых на управляемом дыхании 29 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 22. Домой выписали 24 человека, 12 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 7% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 67 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 196 человек (72%).

За сутки умерло двое зараженных коронавирусом — 88-летняя женщина и 91-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 206 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 7 375 историй болезни COVID-19 с 7 102 пациентами.

По состоянию на 11 мая выздоровело 116 648 человек. Из них история болезни 76 343 человек (65,4%) завершена, у 40 405 человек (34,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.