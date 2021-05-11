В Хааберсти можно будет получить бесплатную правовую помощь

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова в правовой аптеке бесплатные юридические консультации для жителей района проведут квалифицированные юристы. ”Обслуживание в порядке живой очереди. Предварительная регистрация не требуется”, — сказал Сильянов и добавил, что на консультации ждут всех, кому требуется юридическая помощь. Консультирование клиентов пройдёт на русском и на эстонском языках.

Консультирование в правовой аптеке можно получить по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, право наследования, нотариальные действия, споры вытекающие из трудовых отношений, проблематика квартирных товариществ, ведение исполнительного производства, требования к исковым заявлениям при обращении в суд, споры по защите прав потребителя, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление документов, договорное и обязательственное право, банкротство.

Консультанты:

Сергей Чуркин, адвокат — обращение в суд, обязательственное право;

Кай Амос, адвокат — обрашения в суд, обязательственное право;

Урмас Марди, юрист по спорам и требованиям в квартирных товариществах;

Кюлли Кальдвее, юрист — споры с государственными и муниципальными органами;

Вамбола Олли, юрист — споры с квартирными товариществами, договорное право, имущественные споры;

Виталий Деникин, юрист — семейное право, имущественные споры;

Ли Мююрсоо, банкротный управляющий — бaнкротство частных лиц и FIE банкрот;

Хели Пыдер, юрист — потребительские споры;

Диана Верш, нотариус-кандидат — нотариальные сделки и права наследования;

Хелина Иттер, юрист — трудовые отношения, защита прав потребителей;

Эве Пыттер, нотариус — нотариальные сделки и права наследования;

Ристо Сепп, судебный исполнитель — исполнительное производство;

Ольга Ваарманн — администратор проекта

Использование защитной маски обязательно! Лица без защитной маски не обслуживаются! Также просим соблюдать правило 2+2.

Правовую аптеку организует город Таллинн совместно с союзом юристов Эстонии.