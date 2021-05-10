Погоня в Харьюмаа: преступники таранили грузовиком машины полиции. По ним открыли огонь из табельного оружия

Сегодня, 10 мая, в Харьюмаа на шоссе Таллинн-Пярну была проведена полицейская операция по задержанию мужчин, которые подозреваются в совершении наркопреступления. На парковочной площадке заправочной станции полицейские дали водителю грузовика сигнал к остановке, который тот проигнорировал. Подозреваемый наехал на полицейские автомобили и по газону уехал с парковки, задев при этом один посторонний легковой автомобиль.

На шоссе он прибавил скорости, задел автомобили полиции и свернул с кольцевой дороги на второстепенную дорогу, за ним последовали два автомобиля полиции. За ними также последовал участвовавший в задержании автомобиль специального подразделения, которому навстречу по кольцевой дороге выехал грузовик, похожий на пытающееся скрыться транспортное средство. Полицейский прицельно выстрелил в переднюю покрышку грузовика, после чего тот остановился. При проверке выяснилось, что этот грузовик не был связан c данным случаем. В грузовике находился один человек, он не пострадал.

Через несколько минут специальное подразделение задержало мужчин, подозреваемых в наркопреступлениях, которые двигались в сторону Харку на другом грузовике. Транспортное средство принудительно остановили, применив огнестрельное оружие.

По словам руководителя специального подразделения полиции K-Komando Ханнеса Перка, это было запланированное задержание, но и с этим всегда связаны риски.

„"Мы никогда не знаем, как преступник отреагирует, увидев полицию. Поймет ли он, что разумнее спокойно остановиться, или до последнего будет пытаться скрыться. В случае наркопреступлений преступники обязательно попытаются избавиться от нарковещества, чтобы полиция не смогла собрать доказательства. Такие задержания мы всегда планируем заранее и стараемся провести их как можно безопаснее. Но невозможно предвидеть все сценарии", — сказал Перк.