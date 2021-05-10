Поправки в Закон о коллективном договоре увеличат в ряде случаев компенсацию при увольнении(1)
Согласно запланированным изменениям, в Эстонии при заключении соглашения о расширении условий коллективного договора в качестве одной из сторон договора сможет выступать союз профсоюзов или профсоюз, объединяющий лиц, действующих в одной сфере деятельности, если члены этого профсоюза составляют 15 % от работников сферы деятельности или если в этом профсоюзе состоит не менее 500 человек. Второй стороной договора будут выступать работодатели, которые дают работу по меньшей мере 40 % работников соответствующей сферы деятельности.
По словам председателя комиссии по социальным делам Сирет Котка, основная проблема в настоящий момент заключается в том, что небольшой круг заинтересованных лиц может принять решение о расширении обязательств за весь сектор. По ее словам, поправки сократят вероятность того, что заключаемые посредством коллективного договора соглашения расширятся на лиц, которые не уведомлены о заключении подобного договора и могут быть не согласны с его условиями. ”Это означает, что после вступления закона в силу не все профсоюзы и союзы работодателей будут иметь право расширять условия коллективного договора. Это даст уверенность и тем работодателям, которые не входят в союз работодателей”, — сказала Котка.
Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт отметила поправку, благодаря которой будут повышены компенсации за безосновательное увольнение чиновников. Поправка коснется следующих лиц: беременные; имеющие право на отпуск по беременности и родам; воспитывающие детей возрастом младше семи лет; избранные в качестве представителя чиновников и незаконно отстраненные от должности. ”До сих пор размер компенсации был равен средней заработной плате за шесть месяцев. Согласно поправке, работодатель должен будет выплатить компенсацию в размере средней заработной платы за 12 месяцев. Таких случаев — немного, но мы все же можем утверждать, что в настоящий момент размер компенсации недостаточно большой, чтобы в определенных случаях пресечь бесчестное поведение работодателей”, — сказала Кютт.
Третья наиболее важная поправка касается доверенных лиц. Согласно пояснительной записке, при вступлении закона в силу в случае, если доверенных лиц больше одного, работодатель обязан предоставить возможность выполнять обязанности доверенного лица в рабочее время всем доверенным лицам. Время, отведенное на выполнение обязанностей, должно быть не меньше, чем время, предусмотренное для двух доверенных лиц.
Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о коллективном договоре и в другие законы (383 SE) пройдет 19 мая.