В Кохтла-Ярве задержан подросток, угрожавший другому молодому человеку похожим на оружие предметом

Как сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны , 16-летний подросток угрожал другому молодому человеку предметом, похожим на оружие.

Полиция задержала угрожавшего как подозреваемого и выяснила, что речь идет о стартовом пистолете.