ЧП и криминал
10.05.2021, 18:07

В Кохтла-Ярве задержан подросток, угрожавший другому молодому человеку похожим на оружие предметом

 
Relvad, revolvrid, püstolid
Relvad, revolvrid, püstolid
Foto: Tiit Blaat
В пятницу, 7 мая, в Ахтме (район Кохтла-Ярве) между двумя молодыми людьми произошел инцидент, в который пришлось вмешаться полиции.

Как сообщает Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны, 16-летний подросток угрожал другому молодому человеку предметом, похожим на оружие.

Полиция задержала угрожавшего как подозреваемого и выяснила, что речь идет о стартовом пистолете.

Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за грубое нарушение общественного порядка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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