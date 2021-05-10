ЧП и криминал
10.05.2021, 16:17

Солдат-срочник пытался вынести из воинской части боеприпасы. Возбуждено уголовное дело

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Priit Simson
Караульная служба Сил обороны Эстонии поймала в минувшую пятницу вечером военнослужащего-срочника на попытке вынести с территории воинской части в большом количестве боеприпасы и средства имитации.

Боеприпасы и средства имитации были найдены в личном транспортном средстве военнослужащего, которое было проверено сразу же после появления подозрений в том, что он причастен к незаконнму обороту боеприпасов.

Для выяснения всех обстоятельств военная полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Расследованием руководит Лыунаская прокуратура.

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