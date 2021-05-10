10.05.2021, 16:17
Солдат-срочник пытался вынести из воинской части боеприпасы. Возбуждено уголовное дело(13)
Priit Simson
Караульная служба Сил обороны Эстонии поймала в минувшую пятницу вечером военнослужащего-срочника на попытке вынести с территории воинской части в большом количестве боеприпасы и средства имитации.
Боеприпасы и средства имитации были найдены в личном транспортном средстве военнослужащего, которое было проверено сразу же после появления подозрений в том, что он причастен к незаконнму обороту боеприпасов.
Для выяснения всех обстоятельств военная полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконный оборот оружия и боеприпасов.
Расследованием руководит Лыунаская прокуратура.