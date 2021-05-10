Почему вместо ветеранов 9 мая мы спасаем продавцов цветов?

У нас на портале RusDelfi 9 мая было особенно жарко. Это такая дата, когда русские люди воспринимают всё очень остро. Особенно, если им говорят, как следует праздновать 9 мая, что делать, а чего не делать. Настолько остро,что когда полиция останавливает машину, которая нарушает ПДД, но при этом увита георгиевской ленточкой, в этом видят политическую подоплеку. Настолько остро, что даже эстонским военным рекомендовали во избежание эксцессов возвращаться в казармы в штатской одежде.

Что ж, я тоже русский и тоже в это время всё воспринимаю остро. Особенно две вещи. Первое — официальный подсчет пришедших вчера к Бронзовому солдату. Он напоминал подсчет оппозиционеров на митингах российской полицией. 10 000 — число, которое попросту не может соответствовать действительности. Ни по свидетельству наших корреспондентов, ни по количеству цветов. Число 30-35 000, которое озвучили сразу несколько источников, выглядит куда более близким к истине.

Второе. И это куда печальнее. За всеми гвоздиками, георгиевскими ленточками, звездами и погонами на девочках-подростках потерялось самое главное. Помнить павших — это безусловно важно. Но еще важнее помнить живых. И помогать им.