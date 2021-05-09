Военным-срочникам было рекомендовано возвращаться 9 мая в воинскую часть у Военного кладбища в гражданской одежде

Штабной и связной батальон Сил обороны находится в Таллинне на Фильтри теэ, недалеко от Военного кладбища, где с 2007 года стоит памятник павшим во Второй мировой войне (Бронзовый солдат), куда сегодня пришли тысячи людей для возложения цветов.

Как стало известно Delfi, перед выходными военным-срочникам, отправляющемся в увольнение, было сказано, что возвращаться к месту службы они должны в гражданской одежде.

По словам пресс-секретаря Сил обороны капитана Таави Каротамма, тем самым командование не хотело создавать возможность неправильного трактования ситуации.

"9 мая рядом со Штабным и связным батальоном и Военным кладбищем ожидалось большое количество людей, несущих цветы к Бронзовому солдату.

Так как возвращающиеся в воинскую часть срочникам пришлось бы проходить через данный район сквозь массу народа, то было рекомендовано делать это в гражданской одежде", — пояснил Каротамм.

"Тем самым мы избежали возникновения ситуации, когда передвижение в данном районе военных в форме было бы вырвано из контекста и злонамеренно трактовалось бы иным образом, нежели как их возвращение из увольнения", — сказал представитель Сил обороны.