ВИДЕО | Даниэль Рюйтманн планирует потребовать компенсацию у центриста Кравченко, наехавшего на него на автомобиле

Рюйтманн рассказал Delfi, что один врач "с золотыми руками" сказал ему, что в колене накопилась вода, так как в результате наезда автомобиля пострадал мениск.

"К счастью, хирургическое вмешательство не требуется, мне нужно мазать колено спортивным гелем и принимать парацетамол", — сказал Рюйтманн.

"Я буду требовать компенсацию , так как пострадала мое здоровье", — заявил он и добавил, что получил еще и моральный ущерб. Мужчина не сказал, какую сумму планирует потребовать с депутата.

Рюйтманн утверждает, что позже звонил Кравченко, но тот не взял трубку. Кравченко не захотел и давать комментарии Delfi, сославшись на то, что инцидентом занимаются правоохранительные органы.