Дело о совершении запрещенного пожертвования Центристской партии направлено в суд

Мартин Кюннап и Каталина Порро обвиняются в заключении торгового соглашения о влиянии властью. Обвинение предъявлено в том, что М. Кюннап передал К. Порро 20 000 евро и Центристской партии 50 000 евро, как утверждается, за обещание К. Порро воспользоваться влиянием властью, чтобы добиться выгодного строительно-правового решения по развитию недвижимости для связанных с М. Кюннапом коммерческих обществ. Хотя, согласно обвинению, утверждения К. Порро в части влияния властью были голословными, и поэтому желаемого результата торговли влиянием властью достигнуто не было, по оценке прокуратуры, речь все же идет о ситуации, когда коммерческую деятельность пытались стимулировать недопустимыми средствами.

Одновременно М. Кюннап и Яна-Хелен Юхасте обвиняются в совершении запрещенного пожертвования. Согласно обвинению, М. Кюннап в январе 2020 года пожертвовал НКО Центристская партия Эстонии 50 000 евро, но чтобы скрыть свою связь с пожертвованием, совершил перечисление через Я.-Х. Юхасте.

Ведущий прокурор Таави Перн видит в совершении запрещенных пожертвований и в торговле влиянием серьезную угрозу честной конкуренции и доверию к общественной власти в целом. ”На политические партии ложится ответственность за то, чтобы при принятии пожертвований думать и о возможных мотивах своих спонсоров. В случае с крупными пожертвованиями необходимо проверять происхождение денег и цели пожертвования, насколько это возможно”.