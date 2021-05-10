Denim Dream: кибератаки поражают так же неожиданно, как и пандемия

Финансовый директор Denim Dream Эгле Суйт отметила, что кибератаки поражают предприятия так же неожиданно, как и коронавирус. ”Никто из нас не мог ожидать, что в какой-то момент торговля закроется со дня. Точно так же внезапно происходит и кибератака,— говорит Эгле Суйт. — Невозможно быть к этому готовыми полностью, но несомненно можно смягчить удар и создать надлежащую защиту с использованием современных решений безопасности”.

Предприятие розничной и оптовой продажи одежды Denim Dream работает уже 27 лет, и сейчас у компании более 120 магазинов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Разумеется, есть интернет-магазин, оборот которого за год увеличился на 82 процента по сравнению с 2019 годом.

Несмотря на значительный рост торговли через электронные каналы, предприятие не подверглось серьезным кибератакам. ”Мы хорошо защищены и постоянно повышаем осведомленность наших сотрудников”,— говорит Эгле Суйт.

Атака может парализовать сеть магазинов



По словам Эгле Суйт, сетям магазинов в первую очередь грозит риск утечки клиентских данных. Она заметила, что преступники постоянно становятся все умнее и изощреннее, и поэтому никогда не следует терять бдительность. По словам Суйт, в худшем случае преступники могут парализовать работу всей сети магазинов, и для ее восстановления потребуется время и ресурсы.

”Сегодня все процессы, связанные с поставкой, закупкой и продажей товаров, происходят через компьютерные системы, объемы очень велики, и даже в краткосрочной перспективе выполнение этой работы вручную на бумаге потребовало бы огромных затрат времени и сил. Однако я верю, что наши ИТ-работники достаточно компетентны, и мы готовы к таким атакам”, — Элге Суйт.

По словам Суйт, они также продолжают время от времени получать мошеннические письма, например, с просьбой оплатить счет по приложенной ссылке, на которую нужно просто нажать. Конечно, этого делать нельзя. ”У нас уже есть опыт, и мы сразу распознаем такого рода мошенничества и сообщаем о них нашим ИТ-специалистам”, — говорит Суйт.