ФОТО | Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон замечен в Таллинне: пьет пиво в Теллискиви и гуляет по Старому городу

Что касается Тома Фелтона, то ему в Таллинне, по всей видимости, нравится. В Instagram он поделился фото заката со смотровой площадки Паткуля на Тоомпев.

В фильме кроме Фелтона снимается и другой актер из "Гарри Поттера" — Иэн Харт, сыгравший в первом фильме профессора Квиррела. В нем должна была также сниматься Дайана Ригг, известная по роли Оленны Тирелл в сериале "Игра Престолов", но она скончалась в сентябре 2020 года от рака.

Как писал rus.err.ee в июне прошлого года, действие фильма "Burial" происходит в конце Второй Мировой войны и рассказывает вымышленную историю о русских солдатах, которые под руководством офицера разведки Браны Васильевой должны доставить Сталину останки Гитлера. Однако на пути в Москву на них нападают немецкие партизаны из ополчения "Вервольф".

Над кинолентой также работает и эстонский продюсер Иво Фельт из киностудии Allfilm. По его словам, действие фильма будет проходить в Германии и Польше, однако почти все сцены будут снимать в Эстонии.

"Мы не будем снимать в Таллинне, скорее на природе и в небольших поселениях, многие сцены будут происходить в лесу. Скорее всего мы построим декорации, которые будем комбинировать с имеющимися строениями", — сказал Фельт.

В съемках массовых сцен будут приглашать поучаствовать местных жителей, а съемочная группа будет состоять в основном из эстонских специалистов. Премьера фильма запланирована на следующую осень.