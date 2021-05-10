Керсти Кальюлайд не исключила, что будет баллотироваться на второй срок

"Не хотелось бы ничего исключать, потому что в той же мере, в какой моя роль заключалась в том, чтобы быть президентом Эстонии, в довольно большой степени я сформирую и ту роль, чем занимается [бывший] президент, который по завершении полномочий лишь немногим старше пятидесяти лет. Я бы, действительно, не стала ничего исключать", — передает RusERR слова Кальюлайд, сказанные в воскресенье в передаче "Hommik Anuga" на телеканале ETV.

"Но я обязательно хочу сказать, что те темы, которые для меня важны, те ценности, которые я отстаиваю — ими я безусловно продолжу заниматься, и мое присутствие для жителей Эстонии все-таки сохранится, потому что президент Эстонии превращается все-таки просто в президента", — добавила она.

Кальюлайд также подтвердила, что она не исключает выдвижения своей кандидатуры на второй президентский срок. "Абсолютно", — ответила она на соответствующий вопрос ведущей.

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