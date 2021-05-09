Райк: День Победы в Эстонии не надо делать госпраздником, но отметить его в Нарве — символично

“Сегодня либо у каждого свой праздник, либо все три вместе взятых”, — говорит Райк о Дне Победы, Дне матери и Дне Европы. Она призывает обязательно позвонить своим матерям и поздравить их с этим праздником. “Пока это возможно. У меня это первый День матери без моей мамы”, — поясняет свой призыв она.

Что касается двух других праздников, то по словам Райк, для нее это очень похожие праздники. Мэр говорит, что цель обоих праздников — сохранение мира.

“Особенно символично отметить День Победы в Нарве, где в 1941 и 1944 годах пролегала линия фронта. Этот город видел все исторические события”, — напоминает Райк.

При этом она не считает, что День Победы в Эстонии надо делать государственным праздником. По ее словам, у нас у каждого в душе есть свои праздники и мы можем отметить их в свободной стране. Мы не заставляем праздновать кого-то 24 февраля. Но 9 мая мы отмечаем разные праздники вместе. Важно, что мы встречаемся, улыбаемся друг другу и не относимся со злостью. Это самое важное!” — убеждена Райк.