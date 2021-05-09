Подведены промежуточные итоги благотворительной акции ”Поможем ветеранам!”

Сбор средств проводится с целью компенсации стоимости лекарств и оказания другой материальной помощи ветеранам. Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 225 человек, из которых 91 человек получает также и российскую пенсию, а 134 ветерана — только эстонскую. Средний возраст ветеранов — 96 лет.

На сайте veteraan.ee открылся раздел с другими организациями и фондами, поддерживающих ветеранов. Если вы не нашли в списке свою организацию или хотите порекомендовать контакты благотворителей, свяжитесь, пожалуйста, с администрацией сайта.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

Желающие предложить Таллиннскому обществу участников второй мировой войны помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” с 2008 года отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 137 355 евро 32 цента (не считая текущей акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.