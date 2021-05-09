ФОТО и ВИДЕО Delfi | Мужчина с флагом России на Дне Победы в Нарве: вопросов от правоохранительных органов не было, но все еще впереди?

”Россия как наследник Советского Союза, считается главным победителем в Великой Отечественной войне. С этим флагом я пришел почтить память погибших воинов”, — рассказывает Владимир. По его словам, в этом году вопросов от представителей правоохранительных органов к нему не было. Однако он отмечает, что в прошлом году были.

”Они принуждали нас свернуть флаг и даже пытались из рук вырвать, но не получилось — мы проследовали по всем местам, где установлены памятники. А в этом году пока еще… все впереди”, — не исключает Владимир.

”Здесь на Петровской площади они нас беспокоить не будут, а если мы уйдем туда, где будет малолюдно, то там они могут нас догнать. В прошлом году также было”, — вспоминает мужчина.

От Петровской площади мужчина направился к Братской могиле, а затем пошел вдоль променада.

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