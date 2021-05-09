Новости Эстонии
09.05.2021, 10:13

ВИДЕО | "Мамы дарят жизнь, а значит – основу нашей стране". Юри Ратас поздравил жительниц Эстонии с Днем матери на русском языке

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По случаю Дня матери, который в этом году отмечается в Эстонии 9 мая, спикер Рийгикогу Юри Ратас обратился к мамам, бабушкам и прабабушкам Эстонии с поздравительной приветственной речью.

"Дорогие мамы, бабушки и прабабушки!

Сегодня — ваш день. Ведь на календаре — День матери.

Пусть этот праздник наполнят любовь и доброта, которые подарят вам ваши близкие!

И это принесет вам радость в этот особенный день!

Мамы дарят жизнь, а значит — основу нашей стране. Спасибо вам за это от всего сердца!

Радостного Дня матери!"

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