09.05.2021, 07:57
В Таллинне пожилой водитель наехал на пешеходном переходе на ребенка(7)
Задержаны 22 водителя
Foto: Taavi Sepp
В субботу вечером в Таллинне произошло ДТП: пожилой водитель сбил переходившего пешеходный переход 9-летнего мальчика.
8 мая в 21.08 на перекрестке улиц Нымме теэ - Ряэгу автомобиль Opel Aastra, которым управлял 72-летний мужчина, наехал на 9-летнего мамальчика, пересекавшего Нымме теэ по пешеходному переходу (в это в время светофор находился в режиме постоянно мигающего желтого сигнала).
Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу и после оказания первой помощи отпустили на домашнее лечение.
За минувшие сутки полиция задержала по республике 22 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.