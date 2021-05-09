В Таллинне пожилой водитель наехал на пешеходном переходе на ребенка

8 мая в 21.08 на перекрестке улиц Нымме теэ - Ряэгу автомобиль Opel Aastra, которым управлял 72-летний мужчина, наехал на 9-летнего мамальчика, пересекавшего Нымме теэ по пешеходному переходу (в это в время светофор находился в режиме постоянно мигающего желтого сигнала).