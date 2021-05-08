ФОТО и ВИДЕО | Ночью на аэродром Нурмси высадилось около 600 десантников армии США

Большую часть десантников перебросили в Эстонию напрямую с базы дивизии Форт Брагг в Северной Каролине, США, — перелет занял около десяти часов. Десантирование над аэродромом Нурмси производилось с высоты 300 метров при помощи военно-транспортных самолетов С-17, а также С-130, доставивших десантников из Литвы.

Девять задействованных в операции тяжелых транспортных самолетов С-17 сели на авиабазе Эмари на дозаправку. Спустя пару часов они были готовы вновь подняться в воздух. Помимо них на аэродроме также находилось около двадцати вертолетов — самая большая авиационная группировка, развернутая в Эмари до сих пор.

”Эстонский и американский штабы впервые провели столь сложную совместную операцию. Получен ценный опыт, который заложил фундамент планирования последующих операций”, — сказал командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

В воздушном десанте на аэродром Нурмси также приняли участие два генерала — командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла (Michael E. Kurilla) и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью (Christopher Donahue).

”Цель учений заключалась в отработке планирования и проведения операций в сотрудничестве с вооруженными силами Эстонии и союзников на всех уровнях, начиная с нижних чинов”, — пояснил генерал-майор Донахью.

По сценарию учений, американские десантники высадились на аэродроме, занятом частной военной компанией. Непосредственно после десантирования они вступили в учебный бой, роль противника играли части территориальной обороны Кайтселийта (Виру, Алутагузе, Ярва).

В субботу вечером, 8 мая, пехотинцы 82-й воздушно-десантной дивизии, а также части Кайтселийта и боевой группы НАТО в Эстонии, произведут вертолетный десант на Центральном полигоне Сил обороны.