ВИДЕО RusDelfi | “Если намерены развивать Ида-Вирумаа, то пусть берут и делают!” Нарвитяне бросили вызов депутатам Рийгикогу

Максим с воодушевлением относится к планам по созданию культурного объекта на территории Кренгольма. По его словам, у жителей Таллинна будет повод приехать в Нарву. Он верит, что проект будет осуществлен.

“Если депутаты настроены развивать Ида-Вирумаа, особенно Нарву, то пусть берут и делают”, — призывает Максим.