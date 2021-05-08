Новости Эстонии
08.05.2021, 18:06

ВИДЕО RusDelfi | “Если намерены развивать Ида-Вирумаа, то пусть берут и делают!” Нарвитяне бросили вызов депутатам Рийгикогу

 
Роман Старапопов
Таави Сепп
Культурный квартал Кренгольмской Мануфактуры по решению Комиссии Рийгикогу по культуре внесен в число четырех объектов государственного значения. Из средств Культурного капитала планируется выделить 15 млн евро. Как нарвитяне относится к этому решению, верят ли они в то, что проект будет осуществлен? Это выяснили корреспонденты Delfi, поговорив с местными жителями.

Максим с воодушевлением относится к планам по созданию культурного объекта на территории Кренгольма. По его словам, у жителей Таллинна будет повод приехать в Нарву. Он верит, что проект будет осуществлен.

“Если депутаты настроены развивать Ида-Вирумаа, особенно Нарву, то пусть берут и делают”, — призывает Максим.

Для дальнейшего чтения:
1.99 Купи статью мобильным платежом в один клик
Что такое Полный пакет Delfi?
Оставить комментарий Читать комментарии