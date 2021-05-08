08.05.2021, 18:06
ВИДЕО RusDelfi | “Если намерены развивать Ида-Вирумаа, то пусть берут и делают!” Нарвитяне бросили вызов депутатам Рийгикогу
Культурный квартал Кренгольмской Мануфактуры по решению Комиссии Рийгикогу по культуре внесен в число четырех объектов государственного значения. Из средств Культурного капитала планируется выделить 15 млн евро. Как нарвитяне относится к этому решению, верят ли они в то, что проект будет осуществлен? Это выяснили корреспонденты Delfi, поговорив с местными жителями.