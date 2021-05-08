Лаанет: Вторая мировая война научила Эстонию ценить отношения с союзниками(85)
Министр обороны Лаанет сказал, что сегодня государства-члены Европейского Союза и Североатлантического Альянса отмечают окончание Второй мировой войны в Европе, отдавая дань памяти десяткам миллионов жертв войны.
”Большинство погибших были гражданскими лицами, защитниками государств-союзников и простыми солдатами, выполнившими приказы агрессоров. Война несправедлива, поскольку за ней кроются слепая ненависть и амбиции нескольких лиц, а страдает бесчисленное число невинных людей”, — сказал Лаанет.
Он добавил, что годы Второй мировой войны и последовавший за ней период холодной войны научили Эстонию многому, например, тому, что Эстонии нужны сильные союзники и союзнические отношения как кислород, чтобы защитить свою независимость и демократию. ”Угроза с востока не исчезнет до тех пор, пока Кремль агрессивно борется против западного мира и душит демократию в России.
"Тоталитарные сверхдержавы никогда не уважают ни международное право, ни миролюбие и независимость малых государств”, — отметил Лаанет.
Он пояснил, как премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своей пророческой речи ”Жилы мира” (Sinews of Peace) 3 марта 1946 года предупреждал о подъеме ”железного занавеса” от Балтийского до Средиземного моря.
”Сегодня мы делаем все от нас зависящее, чтобы одеяло свободы на века покрывало Европу от Балтийского до Средиземного моря”, — подтвердил Лаанет.
По словам Лаанета, 8 мая для европейцев и североамериканцев — это день памяти людей, отдавших свою жизнь и потерявших здоровье, а не празднование победы во Второй мировой войне с демонстрацией грубой военной силы. А 9 мая — это День Европы.
”Сохранение мира — это главная цель Эстонии и союзников по НАТО”, — закончил свое обращение Лаанет.
Сегодня утром капелланы Сил обороны от имени Правительства Республики, на память всем павшим во Второй мировой войне, возложили венки к памятнику участникам оборонительных сражений Эстонии, на могилы немецких солдат и к надгробным плитам красноармейцев на мемориальной площади Маарьямяэ, к памятнику погибшим во Второй мировой войне на военном кладбище и к памятнику жертвам нацизма на еврейском кладбище Рахумяэ.
7 мая 1945 года представители союзных войск и вооруженных сил Германии в Реймсе (Франция) подписали акт о капитуляции Германии, согласно которому боевые действия в Европе были прекращены 8 мая.
22 ноября 2004 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по случаю 60-летия окончания Второй мировой войны, провозгласив 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Резолюция призывает отмечать ежегодно один или оба дня должным образом и отдавать дань уважения всем погибшим во Второй мировой войне.
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