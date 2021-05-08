ТОП фактов о Coca-Cola. Легендарному напитку сегодня исполнилось 135 лет!

Coca-Cola изобрела упаковку six-pack

В наши дни упаковка six-pack ассоциируется в основном с пивом, но на самом деле она была изобретена в 1923 году для Coca-Cola.

Самая вкусная Coca-Cola в стеклянной бутылке

Всем известно, Coca-Cola вкуснее всего, если пить ее охлажденной и прямо из стеклянной бутылки. Ученые определили, что это утверждение соответствует истине, поскольку стекло меньше всего воздействует на оригинальный вкус Coca-Cola. Коллекционеры готовы платить за самые редкие бутылки более чем по 100 000 долларов.

Coca-Cola производилась бесцветной

Советскому генералу Георгию Жукову понравился вкус Coca-Cola, но он не хотел, чтобы другие по цвету могли определить, что именно он пьет. Поэтому компания Coca-Cola произвела партию своего знаменитого напитка без добавления обычной карамели, чтобы напиток напоминал, скорее, водку. В 2018 году Coca-Cola Company вышла на рынок Японии с таким же прозрачным напитком под названием Coca-Cola Clear.

Coca-Cola является официальным спонсором Олимпийских игр

Фирма по производству напитков поддерживает организацию Олимпийских игр с 1928 года.

Coca-Cola была первым напитком, попавшим на обложку журнала Time. И в космос

В мае 1950 года на обложке Time была изображена Coca-Cola вместе со снимком Земли. Подпись к снимку гласила, что Coca-Cola — первый напиток, известный во всем мире. К этому времени Coca-Cola производила напитки более чем на 60 заводах по всему миру. В 1985 году астронавты взяли бутылочку Coca-Cola с собой на борт шаттла ”Челленджер”. Так Coca-Cola стала первым напитком, который пили в космосе.

Этот напиток можно использовать для приготовления еды

В некоторых странах очень популярна курица в соусе из Coca-Cola. Кроме того, этот сладкий напиток подходит для приготовления некоторых десертов и пирожных.

Coca-Cola продается почти во всех уголках мира

Официально напиток нельзя найти на прилавках магазинов лишь на Кубе и в Северной Корее.