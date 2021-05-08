Два счастливчика из Эстонии сорвали большой куш в Eurojackpot

Это выигрыш уровня 5 + 1 в размере 151 258 евро и выигрыш уровня 5 + 0 в размере 50 244,80 евро. Оба выигрышных билета были приобретены в интернете.

Джекпот вчера разыгран не был, но, как сообщает Eesti Loto, было много выигрышей на других уровнях.

В первом квартале этого года Eesti Loto выплатила государству почти 3,8 млн евро в качестве налога на азартные игры в поддержку спорта, культуры, науки, образования, медицины и других сфер. За этот же период Eesti Loto выплатила более 8,3 млн евро выигрышей, в том числе 1,3 млн евро в виде выигрышей в мгновенные лотереи.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.