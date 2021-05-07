Новости Эстонии
07.05.2021, 20:38

Ночью в Эстонию прибудет американский воздушный десант. 800 солдат будут прыгать с парашютом

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Parasummer 2018
Parasummer 2018
Foto: Keiu Virro, Eesti Langevarjuklubi
Сегодня ночью в Ярвамаа пройдут учения, в рамках которых 800 солдат США с помощью парашютов приземлятся на аэродром Нурмси. Это произойдет с 23 до 24 часов вечера.

Учения Swift Response пройдут на аэродроме Нурмси в Ярвамаа. Воздушный десант США приземлится в Эстонию ночью. Основная часть десантного подразделения прибывает в Эстонию сразу после длительного перелета из США, штата Северная Каролина. Десантная посадка осуществляется ночью в условиях, максимально приближенных к реальной тактической обстановке.

Во второй половине дня и ночью 8 мая подразделения США на вертолете отправятся из аэропорта Нурмси на Центральный полигон Сил обороны, где состоится посадка другой техники и пройдут совместные учения с партнерами. Всего в учениях примут участие свыше 2500 солдат из Эстонии, США, Великобритании.

Всего за несколько дней с парашютом прыгнут около 7000 солдат.

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