В Таллиннском ботаническом саду появится новый посетительский центр

”В этом году Таллиннский ботанический сад отмечает 60-летие и прекрасно, что к своему юбилею он получит новый облик, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — В прошлом году были отремонтированы оранжереи и Пальмовый дом, на этой неделе отметили праздник стропил строящегося хозяйственного здания, летом будет готов альпинарий. Современного посетительского центра у Ботанического сада до сих пор еще не было. Как только будет готово новое хозяйственное здание, будут освобождены помещения административного здания, и в этом отлично подходящем месте можно будет планировать посетительский центр”.

Целью проектирования, по словам Эхи Вырк, является адаптация административного здания и зимнего сада для нужд посетительского центра таким образом, чтобы было сохранено изначальное архитектурное решение здания. Также проектируются работы по утеплению внешнего периметра Дома природы Ботанического сада и проходная, расположенная возле главного входа в Ботанический сад. Проект будет готов к концу этого года, строительство начнется в январе 2023 года. Общая стоимость посетительского центра составит 1,54 млн евро (добавится НСО).

Таллиннский ботанический сад основали как институт Академии наук ЭССР 1 декабря 1961 года. Муниципальным учреждением сад стал в 1995 году, а с января 2005 года он входит в число подведомственных учреждений Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Главная цель Ботанического сада — исследовать, защищать и знакомить с разнообразием мира растений, а также проводить в Таллинне исследования в области городской экологии. Роль Ботанического сада заключается в том, чтобы продвигая заботящийся о природе стиль жизни, уменьшить отдаление человека от природы. Таллиннский ботанический сад является членом Ассоциации ботанических садов стран Балтии, а также Международного совета ботанических садов по охране природы. В 2002 году Ботанический сад был занесен в государственный регистр учреждений науки и развития.

Ботанический сад — прекрасное место для прогулок, отдыха и пикников — семейных или дружеских. 1 мая Ботанический сад открыл летний сезон, с 3 мая можно вновь посещать недавно отремонтированные Пальмовый дом и оранжереи.