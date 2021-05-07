Студенты, для которых эстонский язык неродной, прошли практику в госучреждениях(1)
”Для нас важно, чтобы все люди, живущие в Эстонии, могли реализовать себя. Чем разнообразнее персонал в государственном секторе, тем более всеобъемлющую и отвечающую разным потребностям политику мы будем проводить. В Эстонии проживают люди очень многих национальностей, но в министерствах их доля превышает лишь 2%. Мы планируем проводить эту программу и в будущем, поощрять молодых людей, у которых есть все предпосылки, подавать заявки на участие в конкурсах”, — сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман.
Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством культуры и Министерством финансов реализовал программу, в рамках которой различные учреждения государственного сектора пригласили студентов на практику. В ней приняли участие студенты, учащиеся на последнем курсе бакалавриата, и магистранты, чьим родным языком не является эстонский. Практикантов приняли Государственная канцелярия, Канцелярия канцлера юстиции и семь министерств: Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство юстиции, Министерство экономики и коммуникации, Министерство финансов, Министерство внутренних дел и Министерство социальных дел.
”Я считаю, что программа стажировок придала уверенности молодым людям, для которых родным языком не является эстонский, и раздвинула границы для их самореализации — теперь при планировании своего будущего они также могут больше учитывать возможности карьерного роста в государственном секторе. Организации, принимавшие стажеров, несомненно, получили ценный свежий взгляд на свою деятельность, более широкое понимание ожиданий различных целевых групп от их работы, а также новые идеи”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Каосаар.
”Будучи студентом, я даже не думала о работе в государственном секторе. Это казалось невозможным из-за отсутствия компетентности, но практика показала обратное. Мы занимались проблемами, связанными с Ида-Вирумаа, и мои знания и опыт оказались для министерства полезными. Поэтому и мой наставник относился ко мне как к специалисту, и мы хорошо сотрудничали”, — сказала Диана Дробат, которая проходила стажировку в Министерстве экономики и коммуникации, и родным языком которой является русский. ”Практика показала, что русский язык может быть большим преимуществом и вместе с хорошим знанием эстонского языка открывает гораздо больше возможностей для самореализации в нашей культурной и языковой среде”, — добавила она.
Берк Эрдем, чьим родным языком является турецкий, прошел стажировку в Министерстве финансов. Он рассказал, что, поскольку в университете преподается много теории, ему не хватает практического опыта. ”Программа стажировок дала мне возможность увидеть, как обстоят дела в реальной жизни. Кроме того, работа в государственном секторе вызывает чувство гордости — ты можешь сделать что-то полезное для Эстонии”, — отметил он.
Оповещение студентов было проведено в сотрудничестве с Таллиннским университетом, TalTech, Академией художеств и Тартуским университетом. Заявки поступили от 36 студентов с семью разными родными языками. Из них на предложенные 13 мест стажировки прошли 10 русскоязычных студентов, один с русским и эстонским родными языками, один с немецким и один с турецким родным языком.
Программа началась в июне 2020 года с выбора возможных мест для прохождения практики. Перед началом практики стажеры приняли участие в тренингах по саморазвитию, подготавливающих к их будущей карьере, а организаторы стажировки поучаствовали в семинарах по ее планированию, на которых рассматривалась и тема разнообразия в коллективе. Практика проходила под руководством наставника с января по апрель этого года. Из-за ограничений, вызванных коронавирусом, программа была организована в виртуальной среде, и сама стажировка проводилась в основном в удаленной форме.