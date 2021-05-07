Студенты, для которых эстонский язык неродной, прошли практику в госучреждениях

”Для нас важно, чтобы все люди, живущие в Эстонии, могли реализовать себя. Чем разнообразнее персонал в государственном секторе, тем более всеобъемлющую и отвечающую разным потребностям политику мы будем проводить. В Эстонии проживают люди очень многих национальностей, но в министерствах их доля превышает лишь 2%. Мы планируем проводить эту программу и в будущем, поощрять молодых людей, у которых есть все предпосылки, подавать заявки на участие в конкурсах”, — сказала вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман.

Фонд интеграции в сотрудничестве с Министерством культуры и Министерством финансов реализовал программу, в рамках которой различные учреждения государственного сектора пригласили студентов на практику. В ней приняли участие студенты, учащиеся на последнем курсе бакалавриата, и магистранты, чьим родным языком не является эстонский. Практикантов приняли Государственная канцелярия, Канцелярия канцлера юстиции и семь министерств: Министерство образования и науки, Министерство культуры, Министерство юстиции, Министерство экономики и коммуникации, Министерство финансов, Министерство внутренних дел и Министерство социальных дел.

”Я считаю, что программа стажировок придала уверенности молодым людям, для которых родным языком не является эстонский, и раздвинула границы для их самореализации — теперь при планировании своего будущего они также могут больше учитывать возможности карьерного роста в государственном секторе. Организации, принимавшие стажеров, несомненно, получили ценный свежий взгляд на свою деятельность, более широкое понимание ожиданий различных целевых групп от их работы, а также новые идеи”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Каосаар.