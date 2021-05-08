ТАБЛИЦА | Ситуация с вакцинацией пожилых в Эстонии оставляет желать лучшего

Данные были обнародованы в ответ на запрос депутата Рийгикогу Евгения Осиновского (СДПЭ) министру здоровья и труда Танелю Кийку (Центристская партия). ”Вакцинация зависит от ряда факторов, таких как отношение людей, согласие, доступность, проактивность, предварительно сформировавшиеся доверительные отношения с пациентами из списка”, — пояснил в своем ответе Кийк.

Кийк отметил, что почти во всех странах Восточной Европы уровень вакцинации пожилых людей ниже, чем в странах Западной Европы. ”Скорее всего, свою роль играет то, что пожилые люди в Западной Европе привыкли вакцинироваться от сезонного гриппа, а у нас, к сожалению, нет”, — предположил министр.

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