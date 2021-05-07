Финляндия пока не собирается возобновлять трудовую миграцию с Эстонией

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало отметила, что финское правительство с пониманием относится к проблемам людей, застрявших под давлением обстоятельств в Финляндии или Эстонии, но главная цель Финляндии — защитить собственных граждан от коронавируса.

Охисалу не стала называть конкретные сроки, когда могут быть сняты ограничения на пересечение границы. Несмотря на хорошие отношения на уровне министров, исключения для Эстонии не планируются.

Европейская комиссия сделала официальное замечание Финляндии по поводу введенных ограничений, нарушающих правила Шенгенской зоны, но Хельсинки указывает на наличие уважительных причин для закрытия границ.

Охисалу пояснила, что для возобновления обычных поездок между Финляндией и Эстонией требуется значительный прогресс с вакцинацией, а двухнедельная кумулятивная заболеваемость должна снизиться до 25 случаев на 100 000 населения. По положению на 6 мая, показатель кумулятивной заболеваемости в Эстонии был равен 358.

Если финские ограничения начнут смягчать, то в первую очередь разрешат поездки на работу и по семейным обстоятельствам.