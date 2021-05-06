Новости Эстонии
06.05.2021, 21:13

Спрей против коронавируса стал в эстонских аптеках популярней, чем парацетамол?

 (3)
Rauno Volmar
По данным аптечной сети Benu, разработанный в сотрудничестве эстонских ученых и предпринимателей назальный спрей против коронавируса BioBlock за 4 дня был продан в Эстонии в количестве свыше 30 000 штук.

Финансовый консультант и провизор Benu Лийа Саава сообщила: "Собирая от аптек информацию, мы можем сказать, что к сегодняшнему дню в аптеках Benu по всей Эстонии продано более 30 000 штук спрея для носа".

По словам Саава, аптеки пополняют постоянно свои запасы, новые партии лекарства поступают в аптеки ежедневно, чтобы это средство было доступно всем желающим.

Ранее один из создателей спрея BioBlock профессор Март Устав сказал Ärileht, что он не удивлен большим интересом людей к данному препаратоу. "Пожалуй, его могут использовать школьники, начиная с 1 класса", — сказал он.

Подробнее о спрее читайте здесь.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)