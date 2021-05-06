В Таллинне продлен период выплаты компенсации за первый день больничного

По словам председателя горсобрания Тийта Терика, хотя в стране и начали постепенно ослаблять ограничения, до стабилизации обстановки еще далеко. ”Распространение вируса необходимо взять под контроль, и компенсация за первый день болезни способствует этому. В связи с этим горсобрание посчитало необходимым продлить период действия меры поддержки. Так мы хотим призвать людей брать больничный сразу, как только появились первые признаки болезни”, — пояснил Терик.

Для получения пособия человек должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна. Ходатайство подается после закрытия больничного листа и выплаты компенсации по болезни. Ходатайство о компенсации можно подать в э-обслуживании города по адресу http://taotlen.tallinn.ee/haiguspaev в течение 24 часов после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и произвела по нему выплату. Больничная касса отмечает компенсацию по болезни как выплаченную в течение следующего рабочего дня после поступления выплаты в банк.

С учетом высокого риска заражения, город просит людей пользоваться э-обслуживанием, но если это невозможно, ходатайство можно подать и по электронной почте в отдел социального обеспечения управы части города или в зале обслуживания населения своей части города. Ходатайство, поданное по электронной почте, должно быть подписано в цифровом формате. В э-среду можно войти через государственную услугу идентификации: при помощи ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID и EU eID.