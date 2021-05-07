Таллиннская скорая помощь уволит непривитых от COVID-19. Другие следовать этому примеру не планируют(35)
Главврач столичной скорой помощи Рауль Адлас обосновал увольнение непривитых работников тем, что они контактируют с пациентами, которые почти поголовно из-за своего слабого состояния находятся в группе риска.
"Даже тогда, когда здоровый человек получает удар от автомобиля, сопротивляемость его организма изменяется", — отмечает руководитель Таллиннской скорой помощи. "Последствия могут быть летальные", — объяснил он в разговоре с Delfi суть проблемы.
Председатель правления Тартуской скорой помощи Вероника Рейнхард сообщила, что в их учреждении об увольнении невакцинированных медиков речи не идёт, так как все медработники очень ценны. "Стараемся на них повлиять, чтобы они всё-таки сделали прививку, прежде всего — по-хорошему", — сказала она.
Среди работников Тартуской скорой помощи примерно 90% вакцинированы. В числе оставшихся 10% — как те, кто откладывает прививку по причине, что уже сам переболел и иммунитет еще сохранился, так и те, кто не хочет вакцинироваться.
"Мы смогли заставить многих передумать", — отмечает Рейнхард и добавляет, что недавно процент привитых составлял всего 76. "Есть у нас и противники вакцинации, с ними серьезная проблема. Мы не можем терпимо относиться к тому, что медик не сделал прививку, но пытаемся по-хорошему".
Член правления Южно-Эстонской больницы (Вырумаа) Арви Васк считает, что с точки зрения оценки риска Таллиннская скорая помощь поступает правительно, но работников своей скорой помощи увольнять они не будут. "Насколько мне известно, у нас и нет в скорой помощи невакцинированных работников", — говорит он.
По всей Южно-Эстонской больнице вакцинировано свыше 90% сотрудников. "Отдельные работники, которые планируют беременность или уже в положении, сейчас не вакцинируются, но ситуация хорошая и нет необходимости применять дополнительные меры", — отметил Васк.
Член правления оказывающей услуги скорой помощи фирмы Karell Ынне Бартошевич (она является также руководителем по обслуживанию Харьюского региона) отмечает, что их в планы не входит увольнять невакцинированных сотрудников. "Это, конечно, проблема, и медицинский работник мог бы проявить повышенную ответственность и вакцинироваться", — подчеркнула она и добавила, что большинство работников скорой помощи Харьюского отделения вакцинировано, и какого-то противостояния вакцинации нет.
В большей степени последнее свойственно Идаскому отделению Karell, руководитель которого Иветта Саккарт-Линнард сообщила, что в конце мая они будут решать, что делать с непривитыми сотрудниками. Но планов их увольнять нет. В Идаском отделении скорой помощи Karell вакцинировано обеими компонентами 85% работников. "До конца мая мы дали остальным время решить этот вопрос, и тогда посмотрим, что делать дальше. Всё зависит от того, сколько останется непривитых", — говорит Саккар-Линнард. "Надеюсь, такой истории, как в Таллиннской скорой помощи, не будет", — добавила она.
Главврач Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Талвинг сообщил, что в их центре скорой помощи процент вакцинированных — свыше 80%, целью является — превысить 90%, но достичь 100% в медицинской сфере нереально.
В PERH для непривитых работников ввели правило: они должны перед каждым дежурством делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Невакцинированные работники больницы не допускаются к пациентам с ослабленным иммунитетом.
По словам Талвинга, сомневающиеся в вакцине постоянно приходят за советом, и предполагается, что скоро будут вакцинированы почти все сотрудники.
Директор по научной работе и развитию Клиники Тартуского университета Йоэл Старкопф, комментируя позицию Таллиннской скорой помощи, сказал, что в его клинике такой проблемы нет. "У нас 83% работников скорой помощи вакцинированы".
В Нарвской больнице с непривитыми сотрудниками поступают так же, как в PERH — перед дежурством проводят экспресс-тест на антиген. "Планов увольнений нет", — сообщил руководитель больницы Олев Силланд. В скорой помощи Нарвской больницы тех, кто не прошел вакцинацию, треть (в их числе и переболевшие). Как сказал Силланд, работников мотивируют вакцинироваться предоставлением одного выходного дня.
Глава Курессаареской больницы (Сааремаа) Эдвард Лаане также сказал, что распоряжения об увольнении невакцинированных сотрудников они издавать не будут. "В скорой помощи есть один или два работника, которые не хотят прививаться. Подавляющая часть вакцинирована", — заверил он, добавив, что сотрудники и сами понимают, что входят в группу риска, если соприкасаются с больными COVID-19.
Пункта о том, что вакцинация обязательна, в трудовой договор в Курессаареской больнице не вносили. "Мы стараемся разговаривать по-хорошему", — отметил Лаане.
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