Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Самолет летел с включенным транспондером, но в момент пересечения воздушной границы не имел связи с эстонской авиадиспетчерской службой. Также не был предоставлен план полета лайнера.

В связи с инцидентом 6 мая Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации и вручило ему ноту. Это второй случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.