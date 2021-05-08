08.05.2021, 12:30
Зарплаты как в Москве? Литва проскочила "ковидный" год почти без потерь: как ей это удалось?(1)
Год назад Банк Литвы прогнозировал, что ВВП Литвы рухнет на 11,4%, но ей все же удалось преодолеть 2020 год с минимальными потерями. Как Литве удалось избежать серьезной экономической встряски из-за пандемии, как обстоит ситуация на сегодняшний день и какие препятствия еще предстоит преодолеть? Об этом мы спросили у известных литовских экономистов, которые поделились с нами своими выводами и прогнозами.