ПОДКАСТ | Кальюлайд: моя дочь пойдет в русскоязычный садик

"Я не поддерживаю идею Партии реформ — просто перевести русскоязычные школы на эстонский язык. Это не поможет решить вопрос сегрегации, который у нас есть в обществе. Наши дети учатся в разных детских садах, в разных школах. Естественно, проблема сегрегации касается больше русскоязычных детей", — заявил Раймонд Кальюлайд, депутат Рийгикогу.

В последнее время центристы утверждают, что перехода на эстонский язык обучения не будет. Реформисты ссылаются на коалиционный договор, где, по их словам, это решение уже принято.

"В коалиционном договоре два пункта про образование. 1. Запустим план действий по эстоноязычному образованию. Не создаем план действий, а запускаем. Под этим подписались все центристы и реформисты. 2. Выделим финансовые ресурсы детским садам и школам для улучшения качества преподавания и обучения на эстонском языке", — прочитал Кальюлайд.

По его словам, Лийна Керсна, министр образования и науки, сказала, что уже существует группа, которая пишет план по переходу на эстоноязычное обучение. Она же утверждает, что задача реализовать план к 2035 году — если раньше, то лучше.

"Когда вам говорят, что ничего не происходит, коалиция не переводит школы на эстонский язык — это не так. План будет готов к ноябрю, о переходе говорится в коалиционном договоре. Все правление партии подписалось под этим, все видные члены партии: Михаил Кылварт, Яна Тоом, Вадим Белобровцев. Невозможно, чтобы принимали коалиционный договор без их подписи". RusDelfi приглашал политиков из Центристской партии, которые отвечают за систему образования, принять участие в записи подкаста, но они отказались.

Далее мы обсудили предложение соцдемов создать единую школу, повышение зарплат учителей, русских политиках в парламенте и "войне" с центристами.

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