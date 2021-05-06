Новости Эстонии
06.05.2021, 14:35

ГАЛЕРЕЯ | От унитаза до масок. Самовольная свалка недалеко от пляжа Пикакари поражает воображение

 
Обочина дороги недалеко от пляжа Пикакари на Пальяссааре полна мусора. Хотя есть надежда, что его скоро уберут.

Самовольная свалка находится на принадлежащей государству земле по адресу Пальяссааре теэ, 45. В Муниципальной полиции сообщили Delfi, что они направили Земельному департаменту соответствующее извещение и что ведомство обещало привести территорию в порядок после проведения тендера. Предполагается, что к лету этого года.

Пресс-секретарь МуПо Меэли Хунт сказала, что данная территория находится под наблюдением инспекторов, но быть во всех местах одновременно невозможно и нарушения время от времени случаются. ”На самом деле ситуация на Пальяссааре по сравнению с предыдущими годами стала намного лучше. К сожалению, существуют люди, которые не считаются с природной средой и складируют мусор”, — отметила Хунт.

МуПо просит всех, кто видит, что кто-то незаконно складирует мусор, сообщить об этом по номеру 14410 и по возможности зафиксировать происходящее при помощи мобильного телефона.

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