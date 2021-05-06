Трудовая инспекция: если отказывающийся от вакцинации медик представляет опасность для пациентов, то его можно уволить

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас передал медбрату и руководителю бригады Йооне Сыса предупреждение: к 17 мая он должен представить в отдел кадров паспорт вакцинации от COVID-19, в противном случае трудовой договор с ним будет расторгнут. То же самое действует и в отношении других непривитых работников.

По словам Адласа, один сотрудник скорой помощи контактирует в год почти с тысячью пациентов. При этом почти все из них, по меньшей мере в момент контакта, находятся в группе риска.

Заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу поддержала слова Адласа. Она отметила, что работодатель должен сделать анализ рисков, чтобы выяснить, является ли вакцинация работника единственным возможным методом для защиты здоровья клиента или пациента.

У работника есть право отказаться от вакцинации, и никто не может его заставить, добавила Мийдла-Ванаталу. Поэтому при отказе работника вакцинироваться работодатель должен предложить ему другое рабочее место в том же учреждении.

Если невозможно предложить другую работу или же если работник не согласен на это, то тогда у работодателя есть возможность в чрезвычайном порядке расторгнуть с работником трудовые отношения, подтвердила заместитель гендиректора Трудовой инспекции.

Она подчеркнула, что расторжение договора из-за отказа от вакцинации — самая последняя мера, которую работодатель должен внедрять для снижения опасности.

Поэтому Трудовая инспекция разработала схему, на основании которой работодатель может смотреть, является ли вакцинация подчиненных необходима и когда есть причины уволить отказавшихся.

Сначала работодатель должен оценить риски и спланировать меры по снижению рисков здоровью, например предложить использование средств защиты, и оценить, являются ли эти средства достаточными для защиты пациентов или клиентов. Затем нужно обсудить необходимость вакцинации с врачом, который вправе устанавливать требования вакцинации для определенных должностей.