Трудовая инспекция: если отказывающийся от вакцинации медик представляет опасность для пациентов, то его можно уволить(47)
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас передал медбрату и руководителю бригады Йооне Сыса предупреждение: к 17 мая он должен представить в отдел кадров паспорт вакцинации от COVID-19, в противном случае трудовой договор с ним будет расторгнут. То же самое действует и в отношении других непривитых работников.
По словам Адласа, один сотрудник скорой помощи контактирует в год почти с тысячью пациентов. При этом почти все из них, по меньшей мере в момент контакта, находятся в группе риска.
Заместитель гендиректора Трудовой инспекции Меэли Мийдла-Ванаталу поддержала слова Адласа. Она отметила, что работодатель должен сделать анализ рисков, чтобы выяснить, является ли вакцинация работника единственным возможным методом для защиты здоровья клиента или пациента.
У работника есть право отказаться от вакцинации, и никто не может его заставить, добавила Мийдла-Ванаталу. Поэтому при отказе работника вакцинироваться работодатель должен предложить ему другое рабочее место в том же учреждении.
Если невозможно предложить другую работу или же если работник не согласен на это, то тогда у работодателя есть возможность в чрезвычайном порядке расторгнуть с работником трудовые отношения, подтвердила заместитель гендиректора Трудовой инспекции.
Она подчеркнула, что расторжение договора из-за отказа от вакцинации — самая последняя мера, которую работодатель должен внедрять для снижения опасности.
Поэтому Трудовая инспекция разработала схему, на основании которой работодатель может смотреть, является ли вакцинация подчиненных необходима и когда есть причины уволить отказавшихся.
Сначала работодатель должен оценить риски и спланировать меры по снижению рисков здоровью, например предложить использование средств защиты, и оценить, являются ли эти средства достаточными для защиты пациентов или клиентов. Затем нужно обсудить необходимость вакцинации с врачом, который вправе устанавливать требования вакцинации для определенных должностей.
Если же работник отказывается выполнять требование, то работодатель пытается найти ему другое более подходящее рабочее место в своем учреждении. Если же новую должность невозможно найти и работник по-прежнему отказывается вакцинироваться, то трудовой договор можно расторгнуть в чрезвычайном порядке. Это позволяет Закон о трудовом договоре (статья 88, часть 1, пункт 2).
Тем временем Йооне Сыса обратился за помощью к фракции EKRE и депутату Калле Грюнталю, который скептически относится к вакцинации, а также к канцлеру права. В бюро канцлера права сообщили, что данное дело не входит в их сферу компетенции.
Фракция EKRE еще не приняла единую позицию по данному вопросу. Глава фракции Хенн Пыллуаас отметил, что решение не всегда возможно найти: "Это можно называть принудительной вакцинацией, но также можно и называть предварительным условием для выполнения работы, чтобы человек не представлял опасность"