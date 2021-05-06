ТАБЛИЦА | Эстония сильно упала в рейтинге вакцинации ЕС

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Эстония занимает 12 место по количеству людей (в процентном соотношении), получивших хотя бы одну дозу вакцины, и 13 место по количеству людей, прошедших полный курс вакцинации.

На первом месте по обоим показателям стоит Венгрия, которая, помимо совместной закупки ЕС, приобрела вакцины и самостоятельно, в том числе российский Sputnik V, не имеющий разрешения на продажу от Европейского агентства лекарственных средств.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинировано в общей сложности 354 238 человек, из которых 215 837 человек получили одну дозу вакцины, у 138 401 человека курс вакцинации завершен.

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