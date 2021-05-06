ФОТО И ВИДЕО | Ракетные залпы обозначили начало учений Swift Response в Эстонии

В учениях задействовали пять ракетных установок: четыре машины 41-й бригады полевой артиллерии армии США и одну вооруженных сил Великобритании. В сумме они выпустили более двадцати практических снарядов — все ракеты поразили цель.

В ходе учений военнослужащие Сил обороны совместно с военными США и Великобритании практиковались в целеуказании и управлении огнем, а также координации действий между штабами и подразделениями.

По словам руководителя учений в Эстонии генерал-майора Индрека Сиреля, фундамент маневров был заложен в сентябре прошлого года, когда эстонские артиллеристы провели совместные стрельбы с американцами.

”Эти стрельбы показали, что в случае необходимости мы сможем не только принять, но и применить данную технику. И хотя у нас нет всех систем вооружений, важно, чтобы мы сполна могли воспользоваться поддержкой союзников”, — пояснил генерал-майор Сирель

Командир 41-й бригады полковник Дэниэл Миллер поблагодарил эстонских военнослужащих за оказанную поддержку: ”Мы рады вернуться. Ваши военные — настоящие профессионалы, мы гордимся тем, что можем служить с ними плечом к плечу”.

Системы залпового огня (MLRS) предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении. Такие установки применяются в рамках подвижной тактики, это означает, что после огневого налета техника меняет позицию, тем самым избегая ответного удара.

Данная система вооружений также может использовать высокоточные боеприпасы. MLRS способны выпустить двенадцать неуправляемых снарядов в течение сорока секунд или две управляемые ракеты в течение десяти секунд.

В продолжении учений Swift Response ближе к полуночи 7 мая, в условиях, максимально приближенных к боевым, 82-я воздушно-десантная дивизия США совершит высадку на аэродроме Нурмси. В операции примут участие сотни парашютистов, помимо этого с самолетов сбросят снаряжение и тяжелую технику.

Ядро десантного подразделения перебросят в Эстонию из Северной Каролины, США.