ЧП и криминал
06.05.2021, 09:55

ФОТО | У виадука Юлемисте столкнулись автобус и легковушка: образовалась гигантская пробка

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Lugeja foto
Полиция получила сообщение о ДТП в Юлемисте сегодня утром в 7:07 — столкнулись автобус и легковой автомобиль Chrysler.

В полиции сказали, что в ходе столкновения никто не пострадал. Но при заполнении страховых документов у водителей возникла языковая проблема, и вызвали на место происшествия на помощь один полицейский патруль.

Пробка на месте происшествия вызвана утренним часом пик, но она должна скоро рассосаться, заверили в полиции.

По данным Delfi, ехавшие из Пеэтри в центр города сидели в пробке около 45 минут.

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